O tema 'Chariots of Fire', de Vangelis, voltou a ecoar num comício socialista, relembrando o tempo em que era António Guterres o secretário-geral do PS.

No encontro de Faro, António Costa insistiu no "otimismo irritante" que Marcelo Rebelo de Sousa lhe atribuiu, relembrando o diabo evocado por Passos Coelho no início desta legislatura.

No fim do dia, e ainda no Algarve, o primeiro-ministro e a comitiva do PS realizaram uma arruada, depois de terem informado os jornalistas que a mesma estava cancelada.