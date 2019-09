A legislação laboral foi um dos temas centrais do debate a seis antes das eleições legislativas, esta segunda-feira à noite, mas o debate também aqueceu quando se falou de ambiente.

O primeiro-ministro acusa a líder do CDS de ser a única pessoa a dizer-se preocupada com as alterações climáticas, ao mesmo tempo que insiste em baixar os impostos sobre a utilização de combustíveis fósseis.