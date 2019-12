Costa e Santos Silva encontram-se com Mike Pompeo em Lisboa

O primeiro-ministro recebe esta quinta-feira, em encontros separados, o secretário de Estado norte-americano e o primeiro-ministro israelita.

Mike Pompeo já terá sido recebido por Costa na residência oficial, uma vez que o encontro estava marcado para as 9:00, seguindo-se o encontro com o secretário de estado Mike Pompeo reúne-se com o ministro dos Negócios Estrangeiros e da Defesa.

Neste encontro serão discutidas as relações bilaterais, a NATO e a situação na Venezuela também deverá ser tema em cima da mesa. No final, haverá uma conferência de imprensa conjunta.

O encontro com o primeiro-ministro israelita está marcado para as 3 da tarde.