Costa ironiza com André Ventura: "O programa do Governo não muda semana sim, semana não"

O primeiro-ministro ironizou com o facto de o Chega ter tido necessidade de clarificar o seu programa. Durante o debate quinzenal, António Costa disse a André Ventura que o programa do Governo não se altera conforme as críticas e saudou o facto de ver o deputado da extrema-direita preocupado com o SNS.

