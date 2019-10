Costa: "Os governos não se medem em função do número de membros"

O primeiro-ministro indigitado, António Costa, apresentou esta segunda-feira ao Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, uma equipa de 50 secretários de Estado para o XXII Governo Constitucional, entre eles 18 mulheres. Há ainda 22 estreias.

Depois do encontro, em declarações aos jornalistas, Costa disse que o Tribunal Constitucional deve tomar uma decisão entre esta segunda-feira e terça sobre a constituição do novo Governo.

Marcelo deverá marcar data para tomada de posse ainda esta semana, de acordo com uma nota publicada no site da Presidência da República.

