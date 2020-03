Primeiro-ministro apelou hoje a uma Europa coordenada no combate à epidemia do novo coronavírus. Para que evitar, por exemplo, fechos de fronteiras, se não forem necessários. O chefe do Governo desvalorizou ainda a saída do diretor do SNS24, dizendo que estava em fim de mandato e que o afastamento nada teve a ver com a prestação da Linha em época de surto