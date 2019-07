O gabinete do primeiro-ministro fez um comunicado no qual anunciou que vai pedir ao Conselho Consultivo da Procuradoria-geral da República um parecer para esclarecer a legislação sobre incompatibilidades dos titulares de cargos políticos. O gabinete de António Costa disse que não existe jurisprudência sobre o assunto e que até agora ninguém perdeu o mandato com base nestes fundamentos. Questionado sobre este caso, o líder comunista pede uma investigação que apure se a lei foi violada e, se for o caso, a responsabilização do membro do governo em questão