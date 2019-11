Costa quer eleições nas CCDR no primeiro semestre de 2020

O primeiro-ministro encerrou, este sábado, os trabalhos do Congresso da Associação Nacional de Municípios. Não é novidade que o pensamento político de António Costa não é coincidente com o de Marcelo sobre a regionalização, mas diz estar disponível para não avançar já com a eleição das áreas metropolitanas de Lisboa e Porto. E, para o primeiro semestre de 2020, o primeiro-ministro quer que avance a eleição das comissões de coordenação.

