António Costa esteve em pré-campanha no norte do país. O secretário-geral do PS participou num comício em Vila Real e terminou o dia na Guarda onde discursou sobre o desenvolvimento do interior. Apesar de Rui Rio ter sugerido que secretário-geral do PS copiou a proposta do "erasmus interior", Costa reafirma a ideia como mote para as legislativas e o primeiro-ministro assume que o partido está a fazer um investimento nas linhas ferroviárias da Beira Baixa e Beira Alta.