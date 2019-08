O primeiro-ministro garante que, caso o PS volte a formar Governo, vai voltar a governar sozinho. Em entrevista à TVI, no programa "Tenho Uma Pergunta Para Si" desta noite, António Costa rejeitou qualquer coligação formal com os atuais parceiros parlamentares.

Sobre as propostas para a próxima legislatura, o líder do PS diz ter uma meta ambiciosa, para o aumento do salário mínimo e deixou a promessa de continuar o desagravamento dos impostos, sobre o trabalho.