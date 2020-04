Covid-19: aprovada a lei com medidas excepcionais para o sistema prisional

Foi aprovada no parlamento a lei com as medidas excepcionais para o sistema prisional por causa da pandemia de Covid-19.

A esquerda e Joacine Katar Moreira votaram a favor da proposta. Já a a direita votou contra. PAN absteve-se.

O regime impõe que os reclusos respeitem as imposições da Direção-Geral de Saúde, como o confinamento e ficam excluídos dos indultos reclusos que tenham cometido crimes graves.

