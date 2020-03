Covid-19: "Devemos desejar o melhor, mas estar preparados para o pior"

Numa comunicação aos portugueses, sem precedentes na história de Portugal, o primeiro-ministro anunciou as seguintes medidas para conter o surto de Covid-19:

-Escolas encerradas, discotecas, bares e outros espaços de lazer fechados ao público;

-Restaurantes com lotação reduzida em menos um terço, centros comerciais com limite de pessoas e proibição de desembarque de passageiros de cruzeiros em Portugal.

Estas são apenas algumas das medidas anunciadas. António Costa afirmou que se trata de uma luta pela “sobrevivência de todos”.

