Covid-19: fecho de escolas decidido esta quinta-feira em Conselho de Ministros

António Costa já tinha dito, antes de ter terminado a reunião da Direção de Saúde Pública, que era necessário ouvir os técnicos e agir em conformidade.

O Primeiro-Ministr vai reunir com o Conselho de Ministro, esta quinta-feira, e só então será tomada uma decisão sobre o encerramento generalizado das escolas e equipamentos sociais e culturais, públicos e privados.

