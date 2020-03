Covid-19: Governo impõe medidas para conter o contágio na região norte

Tempo de olhar o dia que passou e antecipar o novo tempo que está a chegar. À meia-noite, todas as noites, a 25ª Hora faz a diferença nos dias.



Para nós, o dia não tem apenas 24 Horas. Reunimos jornalistas, comentadores e reportagens porque acreditamos que as notícias da noite não são apenas as notícias do dia.



Nesta hora, há tempo para ousar com a crónica diária «O Jardim das Notícias» de Victor Moura-Pinto. A viragem de um dia para o outro acontece, também, na revista de imprensa que olha, em primeira mão, para as notícias dia seguinte e na análise da atualidade internacional.