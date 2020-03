Covid-19: impacto económico para as empresas portuguesas tem sido moderado ou reduzido

António Costa dedicou a sua intervenção inicial no debate quinzenal, no Parlamento, à epidemia de Covid-19, ressalvando que “o impacto económico para as empresas portuguesas tem sido moderado ou reduzido”.

O primeiro ministro anunciou ainda o lançamento de uma linha de crédito para apoio de tesouraria a empresas afetadas pelo impacto económico do surto do novo coronavírus, caso seja necessário, no valor inicial de 100 milhões de euros.

