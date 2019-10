Cristas é a primeira baixa da noite eleitoral

Presidente do CDS-PP, Assunção Cristas, foi a última a reagir aos resultados eleitorais, que relegam os centristas para a quinta força mais votada.

"Perante este resultado, pedirei a convocação do conselho nacional do CDS com vista à realização de um congresso antecipado. Da minha parte, entendo que dei o meu melhor durante quatro anos, mas, em face dos resultados, tomei a decisão de não me recandidatar."

