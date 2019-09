A líder do CDS-PP, Assunção Cristas, afirmou hoje que uma das prioridades do partido é o “combate feroz” à corrupção, na sequência da homologação do parecer sobre incompatibilidades e impedimentos de políticos por parte do primeiro-ministro.

“Eu ainda não tive tempo para olhar para o parecer nem para a homologação do senhor primeiro-ministro, tenho estado em campanha, mas queria dizer que para o CDS mais importante do que a lei é a questão ética e fazer política com ética e, como sabem, uma das nossas prioridades é um combate feroz, intenso, comprometido, profundo com a corrupção”, disse.

Assunção Cristas, que falava aos jornalistas em Elvas, no distrito de Portalegre, à margem de uma visita à feira de São Mateus no âmbito da pré-campanha para as eleições legislativas, sublinhou que a corrupção é um problema no país e que necessita de uma “estratégia” para ser eliminada.