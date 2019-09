Este domingo, a campanha do CDS passou pela Guarda onde, esta manhã, Assunção Cristas visitou a feira Farta. A líder do CDS falou com alguns agricultores da região que pediram mais apoios para a produção e tentou capitalizar os indecisos. Cristas confia num bom resultado a 6 de outubro e garante que vai lutar por uma maioria de centro direita em Portugal