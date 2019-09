Depois do debate de sexta-feira à noite com António Costa na TVI, Assunção Cristas esteve no Mercado de Alvalade, em Lisboa. A líder do CDS contactou com os comerciantes e voltou a prometer que vai baixar impostos para a classe média e também para as empresas. Cristas considera que é preciso dar uma nova dinâmica à Economia e pede ainda aos portugueses para que acordem, que vão às urnas, mas, acima de tudo, que não desperdicem votos.