Ricardo Araújo Pereira entrevistou Assunção Cristas, presidente do CDS-PP, no programa Gente Que Não Sabe Estar.

A líder centrista quer transformar o CDS no partido dos tuk-tuk e ara isso espera conseguir eleger uma frota, de oito lugares cada um... e todos elétricos. Para isso, conta com Ricardo Araújo Pereira, que voltou a convidar para filiar-se no seu partido.