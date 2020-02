Debate quinzenal: PS, BE e PCP condenam atos racistas sobre Marega

"Na casa da Democracia não pode haver ambiguidades na condenação de qualquer ato racista." A frase é de Ana Catarina Mendes, líder parlamentar do PS, que repudiou os insultos racistas a Marega, em Guimarães.

No debate quinzenal, que decorre na Assembleia da República, também Catarina Martins, do Bloco de Esquerda, e Jerónimo de Sousa, do PCP, iniciaram as intervenções a condenar o racismo.

