Na segunda parte da entrevista, Catarina Martins não revelou se tem intenções reais de participar num próximo Governo, mas disse que o Bloco nunca precisou do PS, para se afirmar enquanto força política. A coordenadora do Bloco lança ainda críticas à falta de posicionamento político do PAN e foi particularmente dura ao insinuar que a intenção do Ministério Público, em extinguir o Sindicato Nacional de Motoristas de Matérias Perigosas é para agradar ao Governo.