A coordenadora do Bloco de Esquerda, Catarina Martins, admitiu que o resultado do partido nas eleições regionais da Madeira ficou aquém do esperado. Os bloquistas não conquistaram qualquer deputado no parlamento regional e tiveram apenas 1,74% dos votos.

As eleições regionais foram ganhas pelo PSD de Miguel Albuquerque, que pela primeira vez em 43 anos perdeu a maioria absoluta no arquipélago. O cenário mais provável é uma coligação com o CDS.

O PS, que ficou em segundo lugar, conquistou um resultado histórico, com 19 assentos parlamentares.