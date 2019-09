O cabeça de lista do PSD às eleições legislativas da Madeira, Miguel Albuquerque, disse, esta sexta-feira, que se demite da liderança da estrutura regional do partido se perder no domingo, mas mostrou-se confiante num bom resultado.

Em dúvida está a manutenção da maioria absoluta que o PSD tem há 43 anos.

Caso não consiga a maioria absoluta, logo verá o que fará, mas de uma coisa tem a certeza: “Governar com a esquerda, nunca!”.

Questionado acerca da hipótese de entendimento com o CDS, caso não tenha maioria absoluta, disse que “tudo é possível, mas, neste momento, o que precisa é de uma maioria expressiva e consistente no PSD”.