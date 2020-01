Eleições PSD: secção de voto em Lisboa sem grande afluência

O presidente do PSD, Rui Rio, e o antigo líder parlamentar Luís Montenegro voltam este sábado a disputar eleições diretas, numa inédita segunda volta em que podem votar 40.604 militantes com as quotas em dia.

O jornalista Gonçalo Nuno Cabral está junto das mesas de voto em Lisboa.

As eleições decorrerão em todo o país entre as 14:00 e as 20:00 e a proclamação dos resultados será feita pelo Conselho de Jurisdição Nacional, na sede do partido, em Lisboa.

