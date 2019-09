O presidente do PSD congratulou-se com a vitória do partido nas eleições regionais da Madeira, que, ainda assim, tiraram uma maioria absoluta de 43 anos aos sociais-democratas.

Rui Rio aproveitou para olhar a médio prazo, lembrando que Carlos César tinha prognosticado uma vitória do PS para as regionais na Madeira. O líder laranja espera que o olfato do socialista se mantenha nas próximas legislativas.

O PSD venceu as eleições regionais da Madeira com 39,42% dos votos, conquistando 21 assentos parlamentares.