"Estás a crescer economicamente para mim?"

Rui Rio e Mário Centeno continuam sem se entender quanto ao debate económico das duas candidaturas...

O ministro das Finanças diz que há 4.750 milhões de euros por explicar no programa do PSD, mas só debate com candidatos a deputados. Já Rui Rio diz que Joaquim Sarmento vai dar uma aula de finanças a Mário Centeno, para que este não se baralhe a ler o quadro com os números do cenário macroeconómico dos sociais-democratas.

