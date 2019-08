Marcelo Rebelo de Sousa começou esta terça-feira as férias no Algarve. Diz que está a acompanhar a situação de emergência energética, mas não quis tecer mais comentários além dos que fez no comunicado que emitiu a seguir à reunião com o primeiro-ministro, com o qual volta a encontrar-se dentro de três dias. Para já, e como terá de fazer vária viagens a Lisboa, o Presidente da República vai atestar o carro esta noite. Sem privilégios especiais.