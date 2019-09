O eurodeputado Nuno Melo relativizou hoje o voto no PSD nas legislativas de 06 de outubro, afirmando que o importante nas eleições é o centro e a direita terem mais um deputado do que “a esquerda toda junta”.

Nas eleições legislativas de 06 de outubro “não está em causa votar no PSD à direita, está em causa votar no CDS para que os nossos deputados somados aos do PSD sejam mais do que a esquerda toda junta", afirmou Nuno Melo, num jantar-comício que juntou algumas centenas de pessoas em Famalicão, em Braga, com a presidente do partido, Assunção Cristas.

“Para isso o CDS importa e importa muito”, afirmou.