Eutanásia: em 2018 as propostas foram chumbadas no Parlamento, desta vez esse cenário pode mudar

A eutanásia em Portugal pode ser aprovada já na próxima semana, altura em que vão ser discutidas as propostas do Bloco de Esquerda, do PS, do PAN, dos Verdes e da Iniciativa Liberal.

Há dois anos houve projectos semelhantes, mas foram todos chumbados. Agora, dado o peso da esquerda, o resultado pode ser diferente.

É precisamente por isso que ganha força o pedido para um referendo à eutanásia, subscrito por personalidades como Ramalho Eanes, Manuela Ferreira Leite ou Isabel Galrriça Neto.

