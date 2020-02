Eutanásia: entenda a polémica criada na bancada do PSD

A discussão sobre a eutanásia abriu uma polémica na bancada do PSD. Um grupo de deputados decidiu avançar com um pedido de um referendo, à revelia do presidente do partido, Rui Rio. O pedido de referendo conta com o apoio de vários líderes distritais e tem como primeiro subscritor Pedro Rodrigues, antigo líder da JSD.

