Eutanásia provoca divisão na bancada parlamentar do PSD

A discussão sobre a eutanásia abriu uma polémica na bancada do PSD. Um grupo de deputados decidiu avançar com um pedido de um referendo, o que contraria a intenção e as declarações de Rui Rio. A liderança da bancada parlamentar recusa agendar a iniciativa e há vozes que se queixam de tentativa de silenciamento.

