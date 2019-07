Há um secretário de Estado na corda-bamba. Artur Neves, secretário de Estado da Proteção Civil, recusa demitir-se apesar de já ter sido confirmado pela base de dados oficial do Estado, de que o filho é sócio de uma empresa que fez vários contratos com entidades públicas. Esta situação é explicitamente proibida pela lei que, ao mesmo tempo, determina a sanção: a demissão do titular do cargo político