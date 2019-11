Fim dos chumbos gera discórdia no debate quinzenal

António Costa defende que nenhum aluno deve chumbar até chegar ao secundário e invoca as recomendações internacionais sobre a matéria. PSD e CDS reagem com indignação, com Rui Rio a recusar a ideia de permitir a passagem de todos os alunos.

Sobre "Jornal das 8"