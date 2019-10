"Finalmente o PSD tem alguém autenticamente liberal na Assembleia"

Deputado do Chega criticou "programa de entretenimento" do Governo, enquanto o representante do Iniciativa Liberal acusou o PS de manter um "país amorfo e resignado". A parlamentar única do Livre defendeu “o mesmo respeito e a mesma importância” aos imigrantes e minorias étnicas que é dado a emigrantes e lusodescendentes. António Costa respondeu a cada um deles.

