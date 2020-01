“Foi um congresso muito agressivo com uma linguagem muito radicalizada”

Pacheco Pereira destaca a agressividade sentida no congresso do CDS que culminou com a eleição de Francisco Rodrigues dos Santos como novo presidente do partido. O comentador da TVI diz ainda que o CDS foi capturado pela direita que se rege por uma linguagem semelhante há de Donald Trump e realça a vaia de que Pires de Lima foi alvo.

Sobre "21ª Hora"