Francisca Van Dunem diz que infeção de um recluso "pode levar ao contágio de 200 presos"

No debate sobre o regime excecional para aumentar as respostas face à crise pandémica, uma delas sendo a libertação de alguma da população prisional, Francisca Van Dunem afirmou que Portugal é um dos países com maior taxa de encarceramento e com maior duração de penas, comparativamente com a União Europeia.



A ministra da Justiça destaca que muitos dos estabelecimentos prisionais não têm condições que assegurem o distanciamento social e sublinha que a infeção de um preso pode levar ao contágio de 200 reclusos no espaço de uma semana.

