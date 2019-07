É uma polémica que começou com os kits e as golas anti-fumo distribuídas em zonas de risco de incêndio e agora a Proteção Civil poderá ser obrigada a devolver os fundos comunitários que financiaram o programa "Aldeia Segura". Em causa está a forma como foi contratada a empresa que distribuiu as golas, através de consulta prévia em vez de concurso público. O Governo pede serenidade e aguarda as conclusões do inquérito do Ministério Público. Já a Associação de Proteção e Socorro alerta para as possíveis crises respiratórias.