"Havendo no Norte 57% de óbitos, porque é que os testes começaram no Sul?"

Rui Santos, autarca de Vila Real, falou sobre a forma como os lares de idosos têm sido afetados por esta pandemia, referindo especificamente o exemplo do Lar de Nossa Senhora das Dores que foi um foco de contágio, tendo contribuído para mais de 100 contágios indiretos.

Explicando que, no distrito de Vila Real, a população é idosa e com patologias várias, questionou porque começaram a ser feitos mais testes no Sul, apesar da prevalência de casos no Norte.

"Não percebo a dificuldade. Porque é que, havendo no Norte uma taxa de incidência de cerca de 60%, e 57% de óbitos, os testes começaram no Sul?"

Quanto a ventiladores, afirmou que não chegou nenhum novo ao Centro Hospitalar de Trás-os-Montes e Alto Douro.

