Henrique Neto, antigo deputado socialista, qaceitou o convite para participar na tertúlia do PSD, com o líder social-democrata, Rui Rio.

"Eu vim porque me convidaram, porque se não me convidassem, não vinha. E vim porque não era um comício, era para debater ideias onde eu penso que posso ser útil, expressando também aquilo que penso sobre os diferentes programas do país".