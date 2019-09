Num comício de pré-campanha, em Lisboa, o secretário-geral do PCP criticou o Bloco de Esquerda e o PS por insistirem na máxima das contas certas. Jerónimo de Sousa afirma que as contas têm de ser feitas com os portugueses, através de melhorias em áreas como a saúde, educação, habitação e transportes