Jerónimo de Sousa foi a Vila Franca de Xira avisar os eleitores para o perigo de haver uma maioria absoluta do PS. Num minicomício, montado no Largo do Tribunal, o secretário-geral do PCP lembrou que a recuperação de rendimentos, o novo passe social e outras medidas foram possíveis graças ao apoio dos comunistas. Por isso, o líder comunista acredita que, se o PS se aliar aos partidos de direita, tudo o que foi conseguido até agora pode voltar para trás.