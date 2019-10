Jerónimo contente pelo neto mais velho votar pela primeira vez

Jerónimo de Sousa votou esta manhã no Grupo Desportivo de Pirescoxe,a na freguesia de Santa Iria de Azóia.

Em declarações aos jornalistas, o secretário-geral do PCP mostrou-se tranquilo e contente pelo neto mais velho votar pela primeira vez numas eleições.

"Tranquilo e já tive a primeira alegria que é o facto de o meu neto mais velho ter votado pela primeira vez. Um direito que eu não tinha quando tinha a idade dele".

Relativamente à taxa de abstenção, Jerónimo não se mostrou preocupado.

"Acho que foi uma campanha muito dinâmica, que os portugueses poderam acompanhar, e esperamos que isso tenha reduzido a abstenção".

Revelou ainda que vai passar o resto do dia em família e mais tarde dirigir-se-á para junto dos seus "camaradas".

