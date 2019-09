O secretário-geral do PCP voltou a criticar o Partido Socialista pela aprovação da lei laboral. Jerónimo de Sousa recusou que tenha havido uma maioria de esquerda no Parlamento porque os socialistas socorreram-se da direita sempre que precisaram.

O secretário-geral do PCP alertou, esta sexta-feira, que há "riscos" de se "andar para trás" nas legislativas, com votos no PSD e no CDS-PP, "mas também no PS", considerando que para se "avançar" é preciso "dar mais força à CDU".