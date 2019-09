O secretário-geral da CDU reagiu desta forma àquilo que admite ter sido um mau resultado da coligação entre PCP e PEV.

Jerónimo de Sousa referiu uma vontade dos madeirenses de tirar do poder o PSD, o que se traduziu num aumento da votação do PS, que conseguiu um resultado histórico no arquipélago.

Nas eleições regionais, que o PSD venceu, a CDU obteve 1,8% dos votos, ficando com um deputado no parlamento da região.