O líder do PCP esteve em Sobral de Monte Agraço para visitar a Associação Popular: “O Jardim da Criança”. Jerónimo de Sousa não quis comentar a última sondagem que dá um novo fôlego aos comunistas. O secretário-geral do PCP diz apenas que se registam avanços no terreno contra o preconceito e que encontra uma adesão popular em locais onde o seu partido nunca elegeu um candidato.