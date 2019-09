Em declarações exclusivas à TVI, no Jornal das 8, Jerónimo de Sousa lembrou, a propósito do pedido do CDS para a criação de uma nova comissão parlamentar de inquérito ao roubo de armas de Tancos, que o PCP já tinha pedido uma investigação profunda ao Ministério Público antes da entrada em funções da comissão e que os centristas foram contra.

O candidato da CDU defendeu, ainda, o apuramento das responsabilidades, "doa a quem doer".

Sobre as críticas ao PS e à corrida dos socialistas pela maioria absoluta, Jerónimo considerou que só o reforço da CDU pode impedir um Governo "mãos livres".