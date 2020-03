Jerónimo pede apuramento da verdade sobre acusações ao presidente do Tribunal da Relação

Sobre as acusações de que é alvo o presidente do Tribunal da Relação, o secretário-geral do PCP diz que, a confirmarem-se os factos, são de grande gravidade. Jerónimo de Sousa afirma que não deve haver precipitações, mas pede o apuramento da verdade.

