Joacine: adiar decisão de retirar confiança política "é mais um voto de confiança"

A deputada do Livre falou aos jornalistas no final do primeiro dia do Congresso do partido, depois de se saber que o Livre vai adiar a decisão sobre a retirada de confiança política a Joacine Katar Moreira.

Para a deputada, o adiamento da decisão é mais um "voto de confiança", mas garante que fará uma reflexão depois deste "escrutínio violento".

