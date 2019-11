Joacine pediu escolta policial para evitar jornalistas, Ferro pediu explicações

No partido Livre, o espanto prossegue. Agora, por causa de uma decisão inédita da deputada Joacine Katar Moreira, que pediu escolta policial para evitar ser interpelada pelos jornalistas, no percurso que tem de fazer no interior da Assembleia da República.

A deputada pede respeito e lembra que o assessor já tinha avisado que ela não ia falar. Já sobre as divergências com a direção do partido, não há comentários adicionais.

Sobre "Jornal das 8"